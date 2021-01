Enpa, nuova raccolta di cibo a favore di cani bisognosi e gatti randagi

Savona. Per tutta la giornata di domani, venerdì 15 gennaio, i volontari della Protezione Animali tornano ad aiutare (nel rispetto della normativa anti-Covid) i gattari e le gattare a sfamare le colonie di gatti di strada ed i proprietari di cani indigenti.

Dalle 9 alle 13 dalle 15.30 alle 19.30 saranno presso “Ecocenter Dogs and Cats” in via Puccini 1B a Savona e chiederanno ai frequentatori del supermercato per animali di comprare anche qualche scatoletta di carne, da depositare nel carrello dell’Enpa.

Tutto il cibo raccolto verrà poi distribuito per la pappa giornaliera dei tanti gatti che vivono nei cortili e nelle vie cittadine e per i cani bisognosi. E si potranno anche avere, dietro offerta minima, i gadget a firma Enpa, i cui proventi serviranno a pagare le sterilizzazioni delle colonie feline.

La raccolta continua tutti gli altri giorni, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona.