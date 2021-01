Emorragia celebrale e rash cutaneo dopo il vaccino anticovid: muore anziana di un Rsa

Genova. Ieri la somministrazione del vaccino anticovid, poco dopo una emorragia cerebrale e rash cutaneo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e le cure al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, nelle prime ore di questa mattina la paziente è deceduta.

Protagonista del tragico episodio è una donna di 89 anni, residente in una rsa genovese sul territorio di Asl3.

A comunicarlo in una nota è Alisa che però rassicura: “Sono state avviate tutte le indagini autoptiche del caso data la concomitanza di eventi per il quale, al momento, non si rilevano nessi causali diretti tra emorragia e vaccino”.