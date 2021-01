Eccellenza, Franz Laoretti torna a ricoprire il ruolo di direttore generale della Cairese

Cairo Montenotte. Il suo addio alla Cairese aveva fatto rumore ma ora Franz Laoretti è nuovamente il direttore generale del sodalizio gialloblù.

“L’Asd Cairese 1919 è orgogliosa di comunicare un ritorno molto importante in società e atteso da tutto l’ambiente gialloblù: Franz Laoretti”, si legge nel comunicato della società del presidente Bertone, che poi prosegue: “Una figura di fondamentale importanza per garantire la continuazione della crescita sportiva e organizzativa che, negli ultimi anni, ha consacrato la società ai massimi vertici del calcio dilettantistico regionale e che, grazie al ritorno del torneo internazionale Città di Cairo Montenotte, ha fatto sì che il nostro sodalizio ricopra un ruolo da protagonista nel panorama giovanile mondiale”.

La nota della Cairese prosegue poi con gli auguri di buon lavoro evidenziando la soddisfazione per aver ritrovato una delle figure più importanti degli ultimi anni: “Un rapporto interrotto pochi mesi fa per seri problemi personali ma che oggi riparte da dove si era fermato, con la medesima idea di calcio innovativo composta da figure professionali di assoluto rilievo e da una metodologia di lavoro sia dentro sia fuori dal campo scrupolosa e vincente. Il consiglio direttivo e tutti i tesserati dell’Asd Cairese augurano al Direttore Generale Franz Laoretti di poter continuare a coordinare e dirigere il lavoro della società con la dedizione e la professionalità dimostrata in questi anni”.