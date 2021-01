Dovresti investire in Bitcoin nel 2020?

Se investi in bitcoin ed è il momento migliore per inserire la risposta breve è sì! Ma aspetta che ci siano più bitcoin, è estremamente volatile e rischioso, non dovresti mai investire i tuoi risparmi su di esso.

Investire in criptovalute può essere un’esperienza complicata: da dove comincio e quali alternative ho?

Nessuno può cronometrare il mercato, quindi non sappiamo dove saranno i prezzi in futuro, quindi puoi comprarlo e dimenticarlo o fare una media del costo in dollari.

Questo articolo tratterà 3 opzioni per investire in Bitcoin o qualche altra criptovaluta e Impara tutto su BTC.

Il primo è acquistare Bitcoin reali e tenerli nelle tue tasche Bitcoin private.

Tuttavia, questa tecnica potrebbe essere la più complessa, ma il nostro modo massimo incoraggiato per investire denaro in Bitcoin è 3. Con questa selezione, ti piacerebbe scoprire uno scambio Bitcoin, depositare denaro in esso e convertirlo in Bitcoin.

Una volta fatto, ti consigliamo di ottenere una tasca Bitcoin in modo da poter far circolare i tuoi soldi dal resto e in quel portafoglio per sicurezza.

La seconda opzione per investire in Bitcoin è l’acquisto e la vendita di derivati.

Con i derivati non comprerai soldi veri. Invece, stai acquistando un accordo che imita il comportamento della moneta. Se il tasso di cambio sale, puoi promuovere l’affare del reddito; tuttavia, se il tasso di cambio scende, sei in perdita.

Con i derivati, non è necessario un portafoglio Bitcoin perché sicuramente non hai familiarità con i Bitcoin personali. Basta aprire un conto, depositare contanti e iniziare a comprare e vendere.

I derivati ti consentono anche di acquistare e vendere con la leva finanziaria, il che significa che puoi prendere in prestito denaro per aumentare l’importo necessario per il trading. Tuttavia, questa selezione è notevolmente più volatile ed è appropriata per i trader esperti.

Infine, puoi investire denaro in un fondo negoziato in borsa Bitcoin o in breve ETF Bitcoin.

Inoltre, investendo in un ETF, stai acquistando un affare e non è più una valuta reale. Gli ETF sono negoziati su borse di inventario regolamentate e tentano di imitare le azioni di tasso di Bitcoin anche se potrebbero non replicare il tasso di Bitcoin nel modo più accurato possibile.

Oggi, tuttavia, sono disponibili una manciata dei migliori ETF sui Bitcoin. L’investimento in ETF è orientato all’investitore comune che non ha bisogno di occuparsi dei debiti iniziali o dei download del portafoglio. Puoi investire denaro in un ETF nello stesso modo in cui investi in azioni: tramite la tua banca, il tuo consulente finanziario o la tradizionale piattaforma di acquisto e vendita.

Al momento sono disponibili diversi ETF sulle criptovalute, ma è ancora nuovo e la maggior parte di essi non è regolamentato, quindi non ne parlerai perché non soddisfa i nostri criteri di sintesi.

Puoi investire meno di 10 delle tue risorse in bitcoin mirando a una prospettiva a lungo termine calcolando la media del costo in dollari o semplicemente entrando ora cerca di capire che bitcoin è altamente volatile, il tuo portafoglio potrebbe essere la metà dopo pochi giorni di investimento la chiave qui è non venderla e mantenerla a lungo termine.

Conclusione

Quindi Impara tutto su BTC, le nostre prime 3 scelte per gli approcci di alta qualità con cui puoi investire denaro in Bitcoin oggi. Una volta presa una decisione, quale opzione è di alta qualità per te. Cerca di capire che il bitcoin è altamente volatile; il tuo portafoglio potrebbe essere la metà delle dimensioni subito dopo pochi giorni di investimento.