Domani incontro Anci, Liguria digitale e Alisa per risolvere il problema segnalazione positivi ai sindaci

Provincia. Il sistema di segnalazione dei positivi non funziona e crea criticità rendendo complicato conoscere il conteggio totale e i sindaci di Savona, Ilaria Caprioglio e d’Albenga Riccardo Tomatis hanno sollevato il problema chiedendo una soluzione.

C’è confusione infatti, dopo l’introduzione del nuovo sistema di segnalazione delle Asl liguri che comunica ai sindaci solo il numero dei nuovi positivi giornalieri, per cui non è più possibile conoscere quanti siano realmente in totale i casi di ogni singolo comune.

Dalla regione fanno sapere che, alla luce del fatto evidenziato dal sindaco di Savona e Albenga, che hanno sollevato questo problema, Anci, liguria digitale e Alisa hanno organizzato per domani una riunione operativa per risolvere il problema, e per trovare le possibili soluzioni.

“Se qualcosa non ha funzionato e c’è da aggiustare il tiro si aggiusta – dicono – anche per vedere di ampliare la possibilità di avere altri dati più leggibili e completi a tutti i sindaci liguri. Dalla regione in queste ore , dopo la segnalazione delle criticità riscontrate sono infatti già in contatto con Asl e il problema è già stato fatto presente a Liguria digitale e ad Alisa”.

“Il sistema di segnalazione dei positivi Covid , però – si precisa – era stato condiviso con Anci Liguria e riguarda tutti i sindaci e non solo il sindaco di Savona Caprioglio e di Albenga Tomatis, ma visto che ha creato le criticità evidenziate è stata informata l’Asl, e il problema è stato fatto presente a Liguria digitale e ad Alisa. Anche se al momento solo i due sindaci hanno sollevato questa problematica c’è però la massima disponibilità ad affrontarlo e risolverlo non solo per loro, ma per tutti i sindaci liguri”.