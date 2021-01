Diocesi Savona-Noli, il virus fa saltare gli appuntamenti ecumenici e interreligiosi di gennaio

Savona. Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, la Chiesa evangelica metodista di Savona, la Chiesa ortodossa rumena di Savona e la Diocesi di Savona-Noli, comunicano che quest’anno non si potranno svolgere iniziative comuni di incontro e di preghiera durante la Settimana per l’Unità dei cristiani (dal 18 al 25 gennaio).

Le Chiese cristiane s’impegnano però ad approfondire al proprio interno, in opportuni momenti di formazione o di preghiera, i temi della settimana, nella speranza di poter tenere un incontro pubblico in primavera.

Per le stesse ragioni, sempre nel pieno accordo tra i promotori, anche la Giornata del 17 gennaio per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei non avrà luogo.