Diocesi di Savona, rinviato l’appuntamento con la “scuola del clero” di sabato 23 gennaio

Savona. Considerata la situazione di emergenza e per ragioni di opportunità, nelle scorse ore è stato deciso di rinviare a data da destinarsi l’incontro della “scuola del clero” sul tema generale “Il lavoro del discernimento” previsto per sabato prossimo 23 gennaio in seminario a Savona.

Durante l’incontro, il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino avrebbe parlato di “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità alla luce di Amoris laetitia”.

Per le stesse ragioni, sempre nell’ambito di questo percorso formativo, era già stata spostata ad aprile la consueta tre giorni del clero a Sestri Levante, guidata quest’anno dal teologo don Giuliano Zanchi su “Vignette pastorali: esercizio pratico di discernimento”.