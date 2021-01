Demolizione abusiva e autocarro senza assicurazione: doppia sanzione per un 35enne savonese

Savona. A seguito di una segnalazione la polizia municipale di Savona ha sorpreso un 35enne savonese intento a demolire, con tanto di flessibile e altra attrezzatura, un autocarro, per poi caricarne i pezzi su un altro suo mezzo privo, PERò, di assicurazione. E’ successo questa mattina in via Quintana.

Così gli agenti della polizia locale hanno provveduto ad una doppia sanzione a carico dell’uomo, una per demolizione abusiva (in quanto la normativa prevede che per la demolizione è necessario rivolgersi ad un centro autorizzato e specializzato nello smaltimento), la seconda multa, invece, è arrivata per l’altro mezzo – un altro autocarro – privo del tagliando assicurativo.

Per la rottamazione abusiva, avvenuta peraltro in una pubblica via, la sanzione è stata di 1.670 euro, mentre per la seconda infrazione 860 euro, oltre al sequestro del mezzo come previsto nei casi di veicoli senza regolare assicurazione.