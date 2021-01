Dall’e-commerce all’ecobonus, le iniziative legali di Codacons a sostegno di cittadini e attività commerciali

Liguria. Il Codacons apre il nuovo anno in Liguria con una serie di iniziative legali “a tutela non solo dei cittadini, ma anche di attività, imprese e negozi della regione, pesantemente danneggiati dall’emergenza Covid”.

“Il 2021 si apre in Liguria nel segno dell’incertezza, con migliaia di piccole imprese che rischiano la chiusura – lancia l’allarme l’associazione – e la possibilità di nuovi limiti e divieti che, a causa degli elevati contagi, potrebbero proseguire nel corso delle prossime settimane, affossando definitivamente l’economia in regione. Per aiutare i consumatori, le attività e il commercio il Codacons ha deciso di lanciare anche in Liguria una campagna tesa a sostenere i diritti dei cittadini, imprese e negozi, attraverso una serie di iniziative che spaziano dall’ecobonus all’e-commerce, passando per pensioni, ristori e servizio civile”.

“L’associazione mette a disposizione dei pensionati un modulo di diffida da inviare al Governo per chiedere l’adeguamento del trattamento pensionistico contro il blocco della rivalutazione piena delle pensioni fino al 2022″.

“in tema di pensioni in favore di militari e dipendenti delle forze dell’ordine – continua l’elenco delle proposte – avvia una azione legale attraverso la quale gli interessati possono presentare una istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico. In caso di mancato riscontro Inps o riscontro negativo si potrà fare ricorso dinanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente”.

“Per aiutare lavoratori, imprese e attività a districarsi nella giungla dei Dl Ristori varati dal Governo e avere accesso a sussidi, bonus e incentivi, il Codacons ha organizzato un team di esperti che fornirà assistenza nell’avvio delle pratiche per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge e superare ostacoli e difficoltà burocratiche”.

“E’ a disposizione di cittadini e condomini uno staff specializzato, in collaborazione con Intesa San Paolo, che in convenzione con l’associazione garantisce assistenza a tutti coloro che intendono effettuare lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico usufruendo dell’ecobonus al 110% a costo zero. Ad oggi l’iter per accedere all’ecobonus sembra non essere affatto semplice e, in assenza di un concreto aiuto ai potenziali fruitori, l’incentivo rischia di rimanere sulla carta”.

“Per i piccoli negozianti, schiacciati dalla crisi Covid e dallo strapotere dell’e-commerce, è disponibile una piattaforma per consentire ai commercianti della regione di vendere online i propri prodotti, attraverso una convenzione che si occuperà di ogni aspetto: dalla creazione di un sito internet alla pubblicità, fino alle consegne e ai pagamenti”.

“Entro l’8 febbraio 2021 – concludono dall’associazione – è possibile presentare richiesta per prestare servizio civile presso il Codacons. E’ un’occasione per migliaia di giovani che vogliono fare esperienza nel campo del terzo settore per acquisire conoscenze in ambito consumerista e percepire un rimborso mensile di 439,50 euro aiutando il l’associazione nella quotidiana battaglia in favore della legalità e dei diritti”.