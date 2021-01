Dalla moda alla progettazione di giardini: la “Plant influencer” Simonetta Chiarugi e il suo AboutGarden

Come una grande passione può trasformarsi in una professione dalle mille sfaccettature, con serietà, impegno e duro lavoro.

In questo articolo di Stile Savonese vi parlo di una speciale “Plant Influencer” di Celle Ligure, impegnata a diffondere la cultura del verde: Simonetta Chiarugi.

Questa settimana ho fatto una chiacchierata con Simonetta Chiarugi, che ho conosciuto su Instagram sul suo profilo @aboutgarden.

Ho iniziato a seguirla durante la prima quarantena, quando stavo sistemando i fiori sul terrazzo e mi servivano dei suggerimenti per farli crescere meglio.

Così ho scoperto Simonetta e la sua attività di “golosa” di piante, progettazione di orti e giardini, organizzazione eventi e scrittrice.

Mi ha colpito il suo modo gentile e colloquiale di proporre tematiche relative al “mondo vegetale” e la chiarezza e l’armonia che ho riscontrato tra le immagini e i testi che pubblica.

L’approccio “morbido” e discreto e il suo essere autodidatta hanno acceso in me la curiosità di conoscerla, per scoprire qualcosa di più su di lei.

Simonetta Chiarugi, oltre al profilo Instagram, che oggi conta oltre 40K follower, e il profilo YouTube, cura il Blog ABOUTGARDEN, aperto nel 2008, dove pubblica e condivide consigli, progetti ed esperienze, in cui le tecniche di coltivazione si fondono con la sua innata creatività.

Attraverso i suoi articoli ci porta a spasso per meravigliosi giardini e ci insegna a curare i nostri, oltre a creare decorazioni con i fiori o a preparare ottimi piatti con le erbe.

Ma c’è molto di più: Simonetta è autrice di tre libri: “Buon gardening! Coltivare piante e fiori in terrazzo e in giardino, utilizzarli in casa e in cucina” e “Più orto che giardino, come coltivare verdure felici e fiori gentili”, entrambi editi da Mondadori, e ” Felicità verde. La piccola guida per coltivare in casa”, ebook edito da Longanesi.

Inoltre, collabora con le più importanti riviste italiane del settore, e non solo, curando le rubriche del verde, come Gardenia, Casa in Fiore, Cose di Casa, Vivere Country, Famiglia Cristiana e altre.

E non è tutto, perché Simonetta ha ideato e organizza a Celle Ligure, ormai da oltre dieci anni, la manifestazione florovivaistica “Fiori Frutta Qualità”, diventata nel tempo un riferimento nel panorama specifico italiano, che oggi raggiunge circa un centinaio di espositori.

Tutto questo mosso da una grande passione per le piante, l’estetica, il buon cibo e il desiderio di mettere in tavola erbe e insalatine con stile e creatività.

“Vengo dal mondo della moda, infatti fin da piccola desideravo fare la stilista. Ho lavorato come disegnatrice di moda a Milano per alcuni anni, impegno che poi ho abbandonato per dedicarmi totalmente alla famiglia, che nel tempo era cresciuta con l’arrivo di tre figli. A un certo punto della mia vita ho avuto la necessità di tornare a lavorare e mi sono rimessa in gioco, consapevole che, con una famiglia numerosa, non avrei potuto prendere impegni che prevedevano rigidità negli orari. Inoltre, sono sempre stata una persona piuttosto creativa, quindi ho cercato il modo migliore per esprimere me stessa in libertà”.

“Ho iniziato a coltivare piante e fiori a Sassello, sperimentando in un “boscogiardino” di famiglia, che purtroppo ho perso qualche anno fa. In quel boscogiardino ho scoperto una grande passione, approfondendo sia attraverso la lettura di numerosi libri, che chiedendo consigli e tradizioni ai contadini del luogo. Parallelamente, ho ripreso in mano pennelli e colori per dedicarmi all’acquerello botanico, tecnica imparata durante gli studi artistici, e ho iniziato a insegnarla ad appassionati che, se in un primo momento erano “non più giovani”, recentemente l’iniziativa sta registrando un notevole ringiovanimento degli interessati.

Con l’apertura del blog AboutGarden dedicato al mondo delle piante, ho iniziato ad avere una buona platea di pubblico e sono arrivate le prime collaborazioni, sia con le riviste che con le case editrici”.

Io trovo che Simonetta sia una persona straordinaria, delicata e allo stesso tempo concreta.

Una donna moderna che può essere di grande ispirazione per giovani che si interrogano sulla professione della vita e diversamente giovani che sentono il bisogno di reinventarsi e “ricominciarsi”.

Simonetta, i tuoi progetti per il 2021? “Ne ho parecchi. Vorrei sviluppare ulteriormente il profilo YouTube, realizzare alcuni video corsi online e uno shop. Ma il più importante in assoluto è l’acquisto della casetta dei sogni, magari nel bosco, da trasformare in un piccolo cottage. Il massimo? Creare anche un giardino segreto”.

Con grande impegno e sudore, Simonetta si è conquistata uno spazio importante nel settore e oggi è una voce autorevole in tema di garden design e piante.

Per me, che sono ricercatrice di bellezza, Simonetta è perfettamente allineata al mio progetto #ilbellocisalverà che per il 2021 è particolarmente focalizzato sul mondo dei fiori.

