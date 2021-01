Dai Lions un respiratore ad alti flussi per il reparto Covid dell’ospedale di Albenga

Albenga. Il Lions Club Loano Doria, il Lions Club Albenga Host ed il Lions Club di Albenga, Valle Lerrone e Garlenda hanno donato un respiratore ad alto flusso al reparto Covid dell’ospedale di Albenga.

La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza dei presidenti dei Club di Loano e Albenga, rispettivamente Massimo Telese e Dario Zunino, e del segretario e del socio del Club di Albenga, Garlenda e Valle Lerrone Alessandro Dondi e Bartolomeo Pizzo (in rappresentanza del presidente Mario Carminati).

Il direttore della struttura complessa di medicina interna e area Covid del Santa Maria di Misericordia di Albenga Teresiano De Franceschi esprime grande soddisfazione: “Ringrazio i Club per aver donato questo apparecchio, molto importante nel trattamento della polmonite interstiziale da Covid soprattutto nei pazienti più anziani e compromessi. E’ uno strumento che ci è estremamente utile e necessario”.

“Appena abbiamo saputo che c’era questa esigenza abbiamo deciso di unire le forze e acquistare questa macchina indispensabile per i malati di Covid-19, soprattutto per i più anziani – spiegano i referenti dei Club – Questo service segue quello effettuato a novembre con tutti e sei club della zona e che ha permesso di acquistare, sempre per il reparto Covid, una dozzina di televisori per le camere dei degenti”.

“Siamo molto orgogliosi di poter aiutare tutti i degenti in un momento così difficile della loro vita. Con questo strumento speriamo di poter agevolare il lavoro degli operatori sanitari”, concludono i Lions.