Pietra Ligure. Approfittando del periodo di restrizioni e spostamenti limitati, l’amministrazione comunale di Pietra Ligure accelera con il piano di interventi di cura e manutenzione del territorio comunale, uno dei punti del programma elettorale della giunta di Luigi De Vincenzi.

Una serie di lavori che si affiancano a quelli previsti e in itinere per la messa in sicurezza a seguito del maltempo e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Sono iniziati, in via Verde, i lavori di completamento del camminamento pedonale a servizio dell’uscita di sicurezza della scuola primaria “G. Sordo”.

E ancora, con la realizzazione da parte degli operai comunali, del nuovo impianto di illuminazione a LED, sono terminati i lavori di riqualificazione del sottopassaggio degli “antichi lavatoi”, l’importante accesso pedonale al centro storico di Pietra Ligure che, su decisione unanime del Consiglio comunale, verrà intitolato al Comm. Giacomo Accame “U Cacura”, storico locale e sindaco di Pietra Ligure. “Luogo iconico e pieno di storia e di memoria, oggi pienamente valorizzato e curato” ha sottolineato lo stesso sindaco De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

Sono terminati anche i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione sconnessa del lungomare Bado: l’intervento ha riguardato la manutenzione e la messa in sicurezza dei masselli autobloccanti della passeggiata a mare.

Infine, conclusa l’azione di restyling del sottarco di piazzetta Franchelli, oltre al termine lavori per l’intervento manutentivo del sottarco di via Mazzini.