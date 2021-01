Imperia. Una cinquantina i partecipanti ai campionati regionali Master di cross, che si sono tenuti ad Imperia domenica 24 gennaio, con l’organizzazione della Marathon Club Imperia in collaborazione con Fidal Liguria.

Nelle classifiche per società, in campo maschile ha primeggiato la Marathon Club Imperia; seconda l’Atletica Ceriale San Giorgio, terza la Cambiaso Risso Running Team. Quarto il Cus Genova, quinta la Delta Spedizioni.

In ambito femminile successo della Marathon Club Imperia, seconda la Cambiaso Risso Running Team, terza l’Atletica Ceriale San Giorgio. Quarta la Podistica Savonese, quinta la Delta Spedizioni.

Spicca la doppia presenza sul podio dell’Atletica Ceriale San Giorgio: i gialloneri hanno conquistato cinque podi individuali e numerosi piazzamenti nelle rispettive categorie.

Medaglia d’oro per Anastasio Ziliani, che si è laureato campione regionale. Due le medaglie d’argento, conquistate da Sabrina Barbieri e Ennio Tarquini. Due i bronzi, ottenuti da Marina Bonora e Mirko Ferrando. Impegnati nelle categorie più numerose, Tiziano Barbieri è giunto quarto, Cinzia Cassiano sesta, Giuliano Benazzo e Domenico Luca Boeri ottavi, Andrea Isolica nono, Adriano Cusato decimo, Alessandro Braggio tredicesimo, Massimo Baldini quattordicesimo. Sfortunata Paola Ortale costretta al ritiro.

Per la Podistica Savonese si sono distinte soprattutto le donne. Marcella Ferraro e Rossella Perata hanno conquistato il primo posti nelle rispettive classi e, di conseguenza, il titolo di campionessa regionale. Tra i maschi seconda posizione per Davide Fiorentino, terza per Alessandro Aonzo. Al quarto posto si è classificato Renzo Dogliotti.

Presente anche l’Atletica Arcobaleno con Laila Francesca Hero, medaglia d’oro nella propria categoria.