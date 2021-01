Covid, sono 365 i nuovi positivi: +89 nel savonese

Liguria. Sono 365 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4.586 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici rapidi registrati oggi è pari a 1.892.

Dei nuovi positivi, 89 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 42 nuovi casi. Altri 140 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 58 sono residenti in Asl4. Altri 36 sono stati riscontrati in Asl5.

Scende ancora il numero degli ospedalizzati, con 13 pazienti in meno: sono 768 in totale le persone ricoverate in tutta la Liguria. Anche le terapie intensive contano numeri in discesa, con 65 posti occupati, ovvero 8 meno di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 352.

Ancora alto il numero di morti. Sono 18 le persone mancate tra il 13 dicembre e la giornata di ieri: 5 nel savonese. uno mancato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, 3 all’ospedale San Paolo di Savona e uno all’ospedale di Albenga. Avevano tutti più di 80 anni.

I soggetti in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 4.656, ovvero 135 in meno rispetto a ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 3.992.

Riguardo la vaccinazione, sono 9.992 le dosi somministrate oggi, 15.920 quelle ricevute. Dei vaccini somministrati, sono state programmate 287 dosi oggi. Dal 27 dicembre sono state effettuate 1415 dosi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.267. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 121 e cioè 5 meno di ieri. Sono 9 quelle in terapia intensiva (2 meno di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1030.