Covid, sono 196 i nuovi positivi: 9 decessi nel savonese

Liguria. Sono 196 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute, a fronte di 1.642 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero dei tamponi antigenici rapidi registrati oggi è pari a 946. Il tasso di positività rispetto ai tamponi orofaringei (molecolari) è del 11,9%, stabilmente sopra la soglia del 10% come da qualche giorno a questa parte.

Dei nuovi positivi, 56 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 32 nuovi casi. Altri 8 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 9 sono residenti in Asl4. Infine 91 sono stati riscontrati in Asl5.

I casi totali da inizio emergenza sono 62.474 (+196). Attualmente positivi 6.212 (+50). Aumenta il numero degli ospedalizzati, con 5 pazienti in più rispetto a ieri: sono 773 in totale le persone ricoverate in tutta la Liguria. Live calo nelle terapie intensive con 62 posti occupati (-3). I guariti nelle ultime 24 ore sono 130.

Sono 16 le persone decedute: 9 nel savonese (7 all’ospedale San Paolo di Savona e 2 all’ospedale di Albenga).

I soggetti in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 4.528, ovvero 128 in meno rispetto a ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 3.788.

Riguardo la vaccinazione, sono 3.206 le dosi programmate per oggi. Il totale arriva a 13.275 di dosi inoculate su 28.595 consegnate, ovvero il 46,4%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.282 (+15). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 121, come nella giornata di ieri. Sono 8 quelle in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.009. Sul fronte dei vaccini, dal 27 dicembre scorso ad oggi effettuate 1.714 dosi, per oggi programmate 510.