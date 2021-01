Covid, scendono i contagi: 255 nuovi positivi. 45 nel savonese

Liguria. Sono 255 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di oggi da Alisa/Regione. Il dato è riferito a 4.145 tamponi molecolari effettuati (nello stesso giorno registrati anche 2.781 tamponi rapidi).

Nel dettaglio, 96 dei nuovi positivi sono stati trovati nel territorio dell’Asl 3 genovese, 13 in Asl4. A Imperia 57 casi, a Savona 45, a La Spezia 40. Quattro i casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Scende il numero dei posti letto occupati negli ospedali, con 650 (5 meno di ieri) di cui 62 in terapia intensiva (in lieve diminuzione). Sono 2 meno di ieri i ricoverati in terapia intensiva e nel complesso la pressione sulle strutture ospedaliere non desta particolare preoccupazione. Il bimbo di 4 mesi ricoverato da ieri in terapia intensiva al Gaslini risulta tuttora intubato, in generale stabile, in lieve miglioramento sotto il profilo respiratorio. La prognosi resta riservata.

Aumentano invece le persone in isolamento domiciliare, in quarantena e asintomatiche o con sintomi tali da poter essere curati a casa: sono in tutto 3.745, cioè 95 più di ieri. I guariti salgono a 261.

Leggermente in discesa il numero dei decessi, con 16 morti registrate nelle ultime 24h. Si tratta di persone decedute tra il 1° gennaio e la giornata di ieri, con l’aggiunta di alcuni casi precedenti che sono stati confermati: ovvero 4 persone decedute tra il 3 e il 30 dicembre del 2020.

Continua la campagna di vaccinazione: sono 57.638 le dosi finora somministrate in Liguria, pari al 74% delle dosi consegnate (77.540). Oggi erano in programma 1.673 somministrazioni. Le persone che hanno già completato il ciclo (due dosi) in Liguria sono a oggi 14.703.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.186. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 101 e cioè 5 più di ieri. Sono 9 quelle in terapia intensiva, 1 meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 890. In tutto sono 3 i morti nel savonese, il più giovane aveva 74 anni, il più anziano 90. Sul fronte vaccini si contano 10.168 dosi effettuate dal 27 dicembre ad oggi; 2.495 persone hanno completato la seconda dose, mentre i vaccini programmati per oggi sono stati 420.