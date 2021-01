Covid: salgono i contagi nel savonese, ma calano gli ospedalizzati

Liguria. Sono 404 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4.586 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’8,6%. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 3.028.

Dei nuovi positivi, 122 sono stati individuati in Asl2, con il savonese che registra un aumento. In Asl1 sono stati individuati 98 nuovi casi. Altri 112 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 29 sono residenti in Asl4. Altri 43 sono stati riscontrati in Asl5.

Scende di dieci unità il numero degli ospedalizzati, 781 in totale negli ospedali liguri, mentre le terapie intensive (73) sono due meno di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 288.

I morti sono 12: si tratta di persone decedute tra il 6 dicembre e la giornata di ieri, nessun decesso nel savonese.

I soggetti in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 4.791, ovvero 166 in meno rispetto a ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 4.439.

Da oggi il bollettino di Alisa comprende anche i dati relativi alla vaccinazione: 8.403 le dosi somministrate, 15.920 quelle ricevute: la percentuale utilizzata è quindi al momento del 53%. Dei vaccini (prima dose) somministrati 1068 nella Asl 2, oggi 342.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.233. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 126 e cioè 9 meno di ieri. Sono 11 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 981.