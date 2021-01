Crisi Covid, Michelucci (Iv): “Venditori ambulanti tagliati fuori dagli aiuti”

“Ad oggi Regione Liguria ha previsto interventi in aiuto delle attività commerciali in modo del tutto insufficiente. Per esempio nei bandi di contributo non sono previsti aiuti nemmeno per i venditori ambulanti, mentre la Toscana ha previsto misure specifiche per il settore”.

Così l’esponente di Italia Viva Juri Michelucci, coordinatore ligure del settore commercio.

“Tutto il commercio su area pubblica ha risentito della crisi e delle forti limitazioni che sono state imposte ai mercati in zona arancione oppure con la chiusura dei banchi non alimentari in area rossa”.

“Possiamo anche osservare, per esempio, che i contributi sono previsti per bar/ristoranti da 0 a 1 dipendente. Aiuti a 4.300 attività di somministrazione su 14.000 presenti in Liguria. Con le difficoltà che queste attività vivono da mesi occorre dalla Regione una risposta più forte”.

“Per esempio la Regione Toscana destinerà alle attività di somministrazione 20 mln a fondo perduto alle attività di somministrazione. Servono più risorse anche per allargare la platea dei beneficiari operanti in altri settori merceologici”.

“Chiediamo a Toti uno sforzo suppletivo che permetta di salvaguardare tutto il comparto del commercio, un settore fondamentale dell’economia ligure” conclude.