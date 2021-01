Covid, in Liguria 289 nuovi positivi: nel savonese +67 casi e 3 decessi

Liguria. Sono 289 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.906 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Il tasso di positività resta quindi al momento al di sotto della soglia critica del 10% (per la precisione è del 7,4%).

Oggi risultano anche 2447 tamponi “rapidi” antigenici, tuttavia, nonostante le indicazioni del ministero della Sanità i casi positivi trovati con i test rapidi non vengono ancora conteggiati nel bollettino giornaliero.

Dei nuovi positivi, 67 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 59 nuovi casi. Altri 101 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 21 sono residenti in Asl4. Altri 41 sono stati riscontrati in Asl5.

Alle 16 di oggi, mercoledì 13 gennaio, sono stati consegnati 47.120 vaccini e ne sono stati somministrati 28.945. In totale è stato somministrato il 61 per cento del totale dei vaccini consegnati.

Calano (-8) gli ospedalizzati in Liguria (per un totale di 743 posti letto occupati), con le terapie intensive stabili a quota 65. Aumentano invece le persone che sono curate a domicilio, o asintomatiche e comunque in quarantena: 4.331 in Liguria, 80 più di ieri.

In totale sono 6.600 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 37 più di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 64.960.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 55.286 e cioè 242 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 4.150. I deceduti sono 3.074 e cioè 10 più di ieri: 3 i decessi nel savonese all’ospedale San Paolo.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.466. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 119 e cioè una più di ieri. Sono sempre 8 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.237. Dal 27 dicembre 2020 a ieri, sabato 9 gennaio, in Asl2 sono state somministrate 4.539 dosi e altre 480 sono in programma oggi.