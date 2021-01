Covid e terza ondata, piano regionale con assunzioni e potenziamento ospedali

Liguria. Il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se la Regione è pronta ad affrontare la terza ondata di Covid-19, quali misure saranno adoperate per superare le criticità delle Asl e quando saranno espletati i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di medici specializzati, infermieri e operatori sociosanitari.

Sansa ha ricordato che il presidente dell’Ordine dei Medici della Liguria, ha rilevato il pericolo di una terza ondata di Covid a gennaio, peggiore delle precedenti.

L’assessore Marco Scajola ha risposto su delega di Giovanni Toti, presidente della giunta regionale Giovanni Toti e assessore alla sanità. Scajola ha illustrato il Piano di fase 2 della Regione, che è già stato attivato a partire dal mese di agosto 2020: “Si tratta di un modello organizzativo che segue l’evolversi del quadro epidemiologico, dimostratosi efficace nella gestione delle strutture ospedaliere durante la seconda ondata”.

Scajola ha poi illustrato, nel dettaglio, il potenziamento di personale sanitario e ha ricordato, fra gli altri, l’assunzione a tempo indeterminato di 407 dipendenti: “Nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato – ha aggiunto – sono stati reclutati 155 infermieri e sono stati contrattualizzate 47 unità di personale medico e non medico individuate da Protezione civile”.