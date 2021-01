Covid, drive through ad Albenga: lunedì il sopralluogo per trovare nuova collocazione

Albenga. Dopo la sospensione del servizio Drive Through presso il parcheggio del casello autostradale di Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis si è attivato contattando l’Asl e manifestando la disponibilità dell’amministrazione al fine di poter riportare il servizio sul territorio il prima possibile.

Lunedì 25 gennaio sarà così effettuato un sopralluogo con gli enti competenti per valutare una eventuale nuova collocazione del centro raccolta tamponi. “Il Comune si è reso immediatamente disponibile per poter trovare uno spazio idoneo e poter riposizionare quanto prima il Drive Through – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Nel corso del sopralluogo identificheremo un’area comunale facilmente accessibile e che non crei problemi alla viabilità (essendo diventati moltissimi i tamponi eseguiti ed essendo il Drive Through di Albenga punto di riferimento per tutto il distretto sociosanitario)”.

“Spiace essere venuti a conoscenza solo dai pazienti di questi disagi – continua Tomatis -, ma forse per questa amministrazione regionale la sanità di Albenga e del suo comprensorio non è così importante da comunicare formalmente le scelte effettuate su questo territorio. Rinnovo la mia disponibilità e la mia collaborazione a trovare la soluzione migliore per evitare futuri od ulteriori disservizi come quello appena accaduto”.

“Non è pensabile che i residenti nel nostro territorio debbano recarsi a Savona per un tampone e, oltretutto, con un solo Drive Through si rischierebbe di creare un grosso disservizio a tutti i cittadini credo sia inverosimile, infatti, che un solo centro possa eseguire un numero tanto elevato di tamponi da riuscire a limitare i tempi di attesa che, con un solo centro di raccolta tamponi, si dilaterebbero enormemente” conclude il primo cittadino ingauno.