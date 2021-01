Covid, contagi e ospedalizzati in risalita: 5 morti nel savonese

Liguria. Sono 307 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di oggi da Alisa/Regione. Il dato è riferito a 2.909 tamponi molecolari effettuati e 3.229 tamponi antigenici. Il tasso di positività sale al 10,5%.

Nel dettaglio, 109 dei nuovi positivi sono stati trovati nel territorio dell’Asl 3 genovese, 10 in Asl4. A Imperia 99 casi, a Savona 35, a La Spezia 54.

Aumenta il numero dei posti letto occupati negli ospedali, 677 persone (27 più di ieri) di cui 65 in terapia intensiva (+3).

Aumentano le persone in isolamento domiciliare, in quarantena e asintomatiche o con sintomi tali da poter essere curati a casa: sono in tutto 3.759, cioè 14 più di ieri. I guariti scendono a 239 rispetto al dato dei 261 di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 4.975.

Leggermente in discesa il numero dei decessi, con 11 morti registrati nel bollettino sanitario odierno.

Continua la campagna di vaccinazione: sono 58.312 le dosi finora somministrate in Liguria, pari al 75% delle dosi consegnate (77.540). Oggi erano in programma 680 somministrazioni. Le persone che hanno già completato il ciclo (due dosi) in Liguria sono a oggi 16.308.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.148. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 99 e cioè 2 meno di ieri. Sono 10 quelle in terapia intensiva, una più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 902. In tutto sono 5 i morti nel savonese, tutti all’ospedale di Albenga. Sul fronte vaccini si contano 10.582 dosi effettuate dal 27 dicembre ad oggi; 2.908 persone hanno completato la seconda dose, mentre i vaccini programmati per oggi sono stati 294.