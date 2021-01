Covid, cluster alla casa di riposo Bormioli: proseguono le misure per arginare i contagi

Altare. Situazione per ora sotto controllo alla casa di riposo Bormioli, la residenza per anziani che ha sede in piazza Consolato dove si è sviluppato un nuovo cluster di contagio da Covid.

Come spiega il responsabile, Don Paolo Cirio, su 53 ospiti soltanto un paio presentano sintomi seppur non gravi, e la maggior parte di loro è asintomatica. Dei 26 operatori, invece, circa la metà è al lavoro, tra cui un buon numero di operatori sanitaria risultati negativi al tampone.

Pare che i vettori del virus all’interno della struttura siano stati un paio di addetti all’assistenza degli ospiti, che, inconsapevolmente, lo hanno trasmesso agli anziani.

Ieri l’annuncio del presidente della Regione Giovanni Toti sul nuovo cluster, che ha attivato le misure e i protocolli sanitari. Un focolaio, l’ennesimo riscontrato all’interno di una struttura per anziani, che negli ultimi giorni ha impennato i casi nel savonese.