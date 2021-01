Covid, al via la vaccinazione di ospiti e personale dell’istituto Trincheri di Albenga

Albenga. Finalmente è arrivato il gran giorno, quello del vaccino anti-Covid per l’Rsa Trincheri. Questa mattina infatti, a partire dalle 10, lo staff vaccinale di Asl ha proceduto alla vaccinazione dell’intera struttura del Trincheri. L’operazione si è conclusa poco fa. Sono rimasti “esclusi” solo otto dipendenti, assenti chi per malattia chi per altre motivazioni, ma saranno comunque chiamati da Asl2 in tempi brevi.

L’equipe dell’Asl 2 ha sottoposto a vaccino 126 persone, di cui 48 tra dipendenti, direttore generale, il direttore sanitario Jolanda Ferraresi, il presidente Piero Corradi e 78 ospiti anziani. Un iter lungo durato alcune ore che prevede la compilazione del modulo di consenso informato, l’inoculazione del vaccino e una ventina di minuti di attesa per la verifica di eventuali risposte negative al vaccino, ma l’operazione si è conclusa senza alcun tipo di problematica riscontrata su nessun ospite né del personale.

L’istituto Trincheri, che è una struttura è Covid fee, entro fine mese avrà anche la possibilità di far incontrare gli ospiti e i loro familiari nella “stanza degli abbracci”, nata grazie alla sinergia di intenti del club Rotaract di Alassio partner del Rotary Alassio e il comune di Cisano sul Neva.

“Siamo davvero contenti di aver fatto il vaccino che sicuramente ci consente una maggiore tranquillità”, ha commentato il presidente Corradi.