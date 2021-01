Covid, ad Albenga torna il punto tamponi drive-through

Albenga. “Il drive-through tornerà ad Albenga”. Ad annunciarlo, in una nota, è l’amministrazione comunale di Albenga.

Dopo la sospensione dell’attività del centro tamponi nel parcheggio del casello autostradale di Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis si era “prontamente attivato contattando l’Asl e mettendosi a disposizione per riportare questo servizio sul territorio. Così come annunciato, già nella giornata di oggi, è stato effettuato un sopralluogo volto ad individuare un’area idonea a tale scopo, che dopo le valutazioni del caso è risultata essere, sia per spazi che per questioni di viabilità, il parcheggio dello stadio Riva. Al sopralluogo hanno partecipato il sindaco Riccardo Tomatis, l’ispettore Roberto Barbieri della polizia locale di Albenga, per l’Asl le dottoresse Virna Frumento e Livia Elisabetta Pontiggia e Andrea Mei dell’Albenga Calcio.

Afferma il sindaco Tomatis: “Vorrei innanzitutto ringraziare l’Albenga Calcio per la grande disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione non solo il parcheggio dove sarà montato il gazebo per il drive through, ma anche un locale ad uso del personale medico. Credo che avere il centro di raccolta tamponi ad Albenga sia importantissimo, non solo per la nostra città, ma per tutto il comprensorio.”