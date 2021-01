Covid, ad Albenga parte lunedì la consegna di buoni spesa. A breve un nuovo bando

Albenga. Partirà lunedì la consegna dei buoni spesa a tutti quei cittadini che, avendo presentato correttamente ed entro i termini la domanda, sono risultati essere in possesso dei requisiti indicati.

Gli aventi diritto saranno contattati in questi giorni dagli uffici dei servizi sociali per concordare l’appuntamento per il ritiro (che avverrà nel chiostro dell’ex Convento San Bernardino) al fine di evitare assembramenti o attese.

“Voglio ringraziare gli uffici dei servizi sociali per il grande lavoro svolto. Da lunedì partiremo con la consegna dei buoni spesa destinati a tutti coloro che, in questo anno di incertezza e difficoltà, si sono trovati nella condizione di non riuscire a soddisfare anche le più semplici necessità proprie e delle proprie famiglie” dichiara Marta Gaia, Assessore alle Politiche Sociali.

“Consegnata questa prima tranche di buoni, faremo un nuovo bando per poter aiutare ancora più persone, tutti coloro che, magari, non sono riusciti a presentare le domande nei termini, che hanno compilato in modo errato la domanda o che non rientravano nei precedenti requisiti. La prima tranche era destinata a coloro che si trovavano in uno stato di totale emergenza, con la seconda abbiamo ampliato i requisiti al fine di aiutare un’altra porzione di popolazione in difficoltà. Colgo l’occasione per ribadire l’importanza di leggere bene sia l’avviso sia il modulo, verificare di essere in possesso dei nuovi requisiti e compilare la domanda in ogni sua parte” conclude Gaia.