Covid, a Finale Ligure test rapidi: tutto pronto per il nuovo punto-prelievo

Finale Ligure. Dopo Alassio, Cairo, Pietra Ligure e Loano, la sanità territoriale anti-Covid arriva anche a Finale Ligure.

Da domani, lunedì 4 gennaio, alle ore 12 e 30, è previsto il via alla campagna di screening dei pazienti asintomatici al Covid-19. I test saranno eseguiti tramite drive through presso Finale Salute. Sarà quindi possibile eseguire i tamponi naso-oro-faringei per accertare o meno la presenza del virus.

L’iniziativa sanitaria è stata voluta e appoggiata dall’amministrazione comunale finalese nell’ambito delle azioni di prevenzione rispetto all’emergenza sanitaria. Per gestire il traffico dei mezzi in entrata ed uscita saranno presenti i volontari appositamente formati.

Il processo di prelievo ed analisi è molto semplice: il “paziente” entrerà all’interno di un gazebo a bordo del proprio mezzo; qui (senza scendere dal veicolo) verrà sottoposto a prelievo; una volta effettuato il test, il conducente sarà accompagnato all’area di sosta, dove attenderà l’esito del tampone per circa 15 minuti; una volta avuto l’esito, potrà lasciare l’area.

Per fare il tampone occorre una richiesta medica. I tamponi possono essere richiesti esclusivamente dai medici di famiglia o dai medici del Dipartimento di Prevenzione in presenza di particolari condizioni legate a sintomi o situazioni di rischio o per verifica della guarigione.

Il cittadino non può accedere all’ambulatorio “drive through” senza la prenotazione che, nel caso di prescrizione del medico di famiglia, va effettuata dal sito Regionale dedicato alle prenotazioni, seguendo le indicazioni previste.

Alle postazioni “drive through” è necessario recarsi in auto e il tampone viene effettuato ai richiedenti senza che questi debbano scendere dal mezzo. Il personale sanitario, infatti, farà il prelievo da naso e gola attraverso i finestrini.