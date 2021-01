Covid, 338 nuovi casi: +68 nel savonese

Liguria. Sono 338 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di oggi da Alisa/Regione. Il dato è riferito a 4.318 tamponi molecolari effettuati (nello stesso giorno registrati anche 2.961 tamponi rapidi).

Nel dettaglio, 97 dei nuovi positivi sono stati trovati nel territorio dell’Asl 3 genovese, 19 in Asl4. A Imperia 77 casi, a Savona 68, nello spezzino 69. 8 casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Il numero dei posti letto occupati negli ospedali resta invariato da ieri, con 655 di cui 64 in terapia intensiva (in lieve diminuzione). Sono 3 meno di ieri i ricoverati in terapia intensiva e nel complesso la pressione sulle strutture ospedaliere non desta particolare preoccupazione. Tra i pazienti si conta anche un bambino ricoverato in terapia intensiva al Gaslini: il piccolo, con una patologia importante è risultato positivo al Covid.

Aumentano invece le persone in isolamento domiciliare, in quarantena e asintomatiche o con sintomi tali da poter essere curati a casa: sono in tutto 3.650, ovvero 59 più di ieri. I guariti salgono a 331.

Purtroppo continua a essere alto il numero dei morti: 25 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di persone decedute tra il 2 gennaio e la giornata di ieri, con l’aggiunta di alcuni casi precedenti che sono stati confermati: si tratta di 8 persone decedute tra il 28 ottobre e il 23 dicembre del 2020.

Prosegue la campagna di vaccinazione: sono 56.025 le dosi finora somministrate in Liguria, pari al 72% delle dosi consegnate (77.540). Oggi erano in programma 3.166 somministrazioni. Le persone che hanno già completato il ciclo (due dosi) in Liguria sono a oggi 11.651.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.198. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 96 e cioè 5 più di ieri. Sono 10 quelle in terapia intensiva, 3 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 873. In tutto sono 5 i morti nel savonese, il più giovane aveva 75 anni, il più anziano 94. Sul fronte vaccini 9.616 dosi dal 27 dicembre ad oggi, 1.944 persone hanno completato la seconda dose, mentre i vaccini programmati per oggi sono stati 552.