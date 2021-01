Covid, 313 nuovi contagi: +69 nel savonese

Liguria. Sono 313 i nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino Alisa/Regione di oggi per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 4190 tamponi molecolari e 2796 test antigenici effettuati nelle ultime 24h.

Dei nuovi casi positivi, 121 sono stati riscontrati nel territorio della Asl3 genovese, 31 in quello della Asl 4, 69 a Savona, 64 a Imperia e 21 alla Spezia (oltre a 7 casi non riconducibili a un residente in Liguria).

Ancora alto il numero delle morti registrate nelle ultime 24 ore: sono 20 le persone uccise dal Covid. Sono però, in realtà, 11 i pazienti deceduti negli ultimi dieci giorni. Le altre morti sono accertamenti avvenuti a mesi di distanza risalenti a settembre, novembre e dicembre 2020.

Continua a scendere il numero di ospedalizzati (l’andamento tiene conto sia dei dimessi, sia di chi non ce l’ha fatta): sono 676 nelle strutture ospedaliere liguri, 21 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 61, un posto meno di ieri.

I guariti, per doppio tampone o perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, sono stati 257. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5.054.

Sul fronte delle vaccinazioni anti Covid, il bollettino di oggi indica che le dosi somministrate in Liguria sono state dall’inizio della campagna 41.471, su un totale di 49.460 dosi consegnate registrate da Alisa (84% circa). Oggi ne erano programmate 1.848 (in crescita rispetto a ieri di circa 800 unità), di cui 781 seconde dosi o richiami del vaccino.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.504. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 99 e cioè 6 meno di ieri. Sono 11 quelle in terapia intensiva (valore stabile). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.094. Nel savonese 3 decessi, due avvenuti presso l’ospedale Santa Margherita di Alassio, e uno avvenuto all’ospedale San Paolo di Savona. Tutti e tre avevano più di 80 anni. Sul fronte vaccini 7.065 dal 27 dicembre ad oggi, 684 programmate per oggi.