Covid, 28 morti e 276 nuovi positivi: nel savonese +74 casi

Liguria. Sono 276 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.060 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 2.066 tamponi antigenici. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero. Il tasso di positività, che nei giorni scorsi era sempre stato al di sopra della soglia critica del 10%, è in picchiata al 5,45%.

Dei nuovi positivi, 74 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 77 nuovi casi. Altri 40 sono stati rilevati in Asl3, mentre 41 sono residenti in Asl4. Altri 44 sono stati riscontrati in Asl5.

Alto il numero delle vittime registrate nelle ultime 24 ore: sono 28 le persone uccise dal Covid, 3 nel savonese (all’ospedale San Paolo). Si tratta di pazienti deceduti tra il 4 dicembre e la giornata di ieri, alcuni sono morti nei giorni di Natale e della vigilia: non erano ancora stati registrati dal bollettino.

Sul fronte delle vaccinazioni, il bollettino di oggi indica che le dosi somministrate in Liguria sono state a oggi 23.421, su un totale di 33470 dosi consegnate registrate da Alisa. Oggi ne erano programmate 2.556.

In totale sono 6.473 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti), con un calo di 57. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 64.276 e cioè 276 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 749.871 tamponi molecolari. I tamponi antigenici rapidi effettuati dal 2 novembre fino ad oggi sono 186.488.

Torna sotto il totale di 800 il numero di ospedalizzati (sia per via dei dimessi, sia per via di chi non ce l’ha fatta): sono 796 nelle strutture ospedaliere liguri, 5 meno di ieri. Scende però anche il numero di persone in quarantena, curate a domicilio: 49 meno di ieri (4232 in totale).

I guariti, per doppio tampone o perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, sono stati 305.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 4.011.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.471. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 131 e cioè 3 meno di ieri. Sono sempre 11 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.255. In Asl2 sono state somministrate 3.784 dosi di vaccino e altre 358 sono state programmate per oggi.