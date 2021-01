Covid, 203 i nuovi casi in Liguria: due i decessi nel savonese

Liguria. Sono 203 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 1.265 tamponi molecolari effettuati. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Se il numero basso dei tamponi effettuati è legato alla festività di Capodanno è del 16,84%, ancora in netta crescita rispetto al tasso di ieri che si attestatavi all’11,7%.

Nel dettaglio: dei nuovi positivi, 73 sono stati individuati in Asl2; 1 in Asl1; 77 in Asl3, mentre 26 in Asl4 e altri 23 sono stati riscontrati in Asl5.

In totale sono 6.016 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti): 4 in meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 61.084 e cioè 203 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 715.806 tamponi molecolari e cioè 1.265 più di ieri. I tamponi antigenici rapidi effettuati dal 2 novembre fino ad oggi sono 162.885, ovvero 523 più di ieri. Sono 740 le persone ricoverate in ospedale, cioè 13 in più di ieri, e sono 66 quelle in terapia intensiva e cioè 3 in più di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 4.962 e cioè 92 meno di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 52.161: 198 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 4.901. I deceduti risultano essere 9 più di ieri, di cui 2 nel savonese.



IN PROVINCIA DI SAVONA – Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 123: 8 più di ieri. Mentre sono 10 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 865. Nel savonese a mancare sono due anziani: due uomini rispettivamente di 81 e 87 anni di Albenga.