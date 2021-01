CORSO : LA SCALA MUSICALE DEGLI OLI ESSENZIALI

In un articolo di qualche mese fa abbiamo cisto che la visione moderna dell’Aromaterapia ha portato a miglioramenti sui metodi di estrazione, sui vantaggi dei derivati vegetali, sui loro utilizzi e efficacia nella salute e nella gestione del benessere.

Ma già nel 1857 il Francese Septimus Piesse trasferì il concetto di scala musicale nell’ambito del profumo, classificando ogni odore sulla base delle note di una scala. Ogni profumo corrispondeva per Piesse ad un semitono.

A questo antico tentativo di applicare i principi musicali all’ambito della profumeria è rimasta la concezione di “nota del profumo”: le note alte o di testa, medie o di cuore e basse o di base.note profumate

La loro appartenenza ad un gruppo piuttosto che ad un altro è determinato dalla “volatilità” ossia il grado di velocità con cui gli oli essenziali evaporano una volta indossati o esposti all’aria.Per quanto possa sembrare bizzarro, quando guardiamo una miscela di oli essenziali quella che abbiamo davanti è una “sostanza viva”.

La miscela muta, si evolve per sua stessa natura e non resta uguale a sé stessa, un insieme di OE se vengono miscelati con cura possono creare un melodia armoniosa.Quando vogliamo comporre una miscela dobbiamo valutare la possibilità di unire oli di diversa provenienza in modo da creare un composto equilibrato e permanente nel tempo, immediato e persistente, edificante e radicante, avvolgente e sensuale.

Il susseguirsi di un gruppo di note dopo l’altro determina lo sviluppo temporale del profumo secondo la piramide olfattiva: le note di testa sono le prime ad essere percepite ma anche le prime a scomparire, seguono le note di cuore e da ultime le note di fondo

Secondo questo principio gli oli possono essere abbinati alla scala musicale per caratteristiche aromatiche e chimiche.

Nel corso avanzato verranno suddivisi gli oli in base alla scala musicale dividendo per caratteristica chimica e aromatica più di 50 oli.

