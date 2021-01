Coronavirus, nel savonese calano sia i positivi che i ricoveri

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1482, 22 meno di ieri; i nuovi casi sono 66. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 96 (-3), di cui 9 in terapia intensiva (-2). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1075 (-19). Nessun decesso. Sul fronte vaccini 7749 dal 27 dicembre ad oggi, 270 hanno già ricevuto la seconda dose; 204 quelle programmate per oggi.

IN LIGURIA. Sono 298 i nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino Alisa/Regione di oggi per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 3854 tamponi molecolari effettuati: il tasso di positività è quindi del 7,7%. Un valore lievemente più alto di ieri (7,4%) ma ancora nettamente al di sotto della soglia di guardia del 10% su cui ci si era trovati nelle scorse settimane e fino alla metà del mese.

Dei nuovi casi positivi, 96 sono stati riscontrati nel territorio della Asl 3 genovese, 13 in quello della Asl 4, 71 a Imperia, 66 a Savona e 52 alla Spezia (oltre a un caso non riconducibile a un residente in Liguria). Registrati anche 2626 tamponi rapidi antigenici.

Ancora alto il numero delle morti registrate nelle ultime 24 ore: sono 17 le persone uccise dal Covid. Si tratta di persone decedute tra il 5 novembre e ieri.

Ancora in calo il numero di ospedalizzati (l’andamento tiene conto sia dei dimessi, sia di chi non ce l’ha fatta): sono 656nelle strutture ospedaliere liguri, 20 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 65, 4 più di ieri. 72 in più il numero di persone in quarantena, curate a domicilio: in tutto sono 3914.

I guariti, per doppio tampone o perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, sono stati 293. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5067 di cui 1134 nel territorio della Asl 3.

Sul fronte delle vaccinazioni anti Covid, il bollettino di oggi indica che le dosi somministrate in Liguria sono state dall’inizio della campagna 42201, su un totale di 65840 dosi consegnate registrate da Alisa (64% circa).