Coronavirus, in Liguria 526 nuovi casi e 19 morti

Liguria. Sono 526 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.519 tamponi molecolari e 4.919 tamponi antigenici effettuati nelle ultime ventiquattro ore. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione. Vengono registrati ancora 19 decessi mentre migliora la situazione negli ospedali, con 17 pazienti in meno.

Per quanto riguarda i vaccini, finora sono state somministrate in tutta la regione 17.546 dosi, di cui 1.405 nella giornata di oggi, su 30.545 consegnate. Quelle inoculate rappresentano dunque il 57,4% delle dosi disponibili. Gli ospedalizzati sono 767 di cui 65 in terapia intensiva.

Crescono di 174 unità gli attuali positivi (6.458 in tutta la regione). I nuovi guariti sono 333 mentre il bilancio dei deceduti sale a 2.999 persone. In sorveglianza attiva si contano 3.814 persone.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.398 (+53). Le persone ricoverate in ospedale sono sempre 123, due in più di ieri. Sono 7 quelle in terapia intensiva (uno in meno di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.120 (+37). Sul fronte dei vaccini, dal 27 dicembre scorso ad oggi effettuate 2.687 dosi, per oggi programmate altre 410 somministrazioni.