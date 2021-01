Coronavirus, in Liguria 228 nuovi positivi: 68 sono in provincia di Savona

Liguria. Sono 228 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 2.762 tamponi processati con test molecolare (incidenza dell’8,25%) e 1.360 con test antigenico rapido secondo il bollettino emesso dalla Regione coi dati inviati al ministero della Salute. In lieve aumento il numero dei pazienti ricoverati, in tutto 719 (rispetto a ieri 3 in più) e sono 12 i decessi conteggiati nelle ultime ventiquattr’ore.

La percentuale di vaccini somministrati tocca il 71%, con 33.446 dosi somministrate su 47.120 consegnate.

La provincia più colpita è Savona con 68 nuovi contagiati, a seguire Genova con 62, La Spezia con 52 e Imperia con 43. In queste ultime due sono stati individuati di recente di cui nuovi cluster. Su 719 ospedalizzati sono 62 i pazienti in terapia intensiva, uno meno di ieri.

I casi confermati attualmente presenti sul territorio scendono di 29 unità grazie anche ai 245 nuovi guariti e al momento sono 6.619. In sorveglianza attiva 4.394 persone.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.499 (12 in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 117 (come ieri). Sono 10 quelle in terapia intensiva (+1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.186 (-22 rispetto a ieri). Dal 27 dicembre 2020 a oggi, domenica 17 gennaio, in Asl2 sono state somministrate 5.853 dosi e altre 186 sono in programma oggi.