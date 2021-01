Covid, 372 nuovi casi e 22 morti: il tasso di positività sale al 9%

Liguria. Sono 372 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di oggi da Alisa/Regione. Il dato è riferito a 4.079 tamponi molecolari effettuati (nello stesso giorno registrati anche 3.229 tamponi rapidi). Il tasso di positività si avvicina, rispetto ai giorni scorsi, di più della soglia critica del 10%, ed è, precisamente, al 9,1% (in attesa di un nuovo sistema di calcolo puntuale da parte di Alisa, che sommi anche i tamponi rapidi, il nostro continua a essere basato su quelli molecolari).

Nel dettaglio, 140 dei nuovi positivi sono stati trovati nel territorio dell’Asl 3 genovese, 25 in quella del Tigullio. A Imperia 90 casi, a Savona 84, nello spezzino 33.

Continua a diminuire il numero dei posti letto occupati negli ospedali, 655 di cui 67 in terapia intensiva (in lieve aumento, questi ultimi). Sono 4 in meno di ieri e nel complesso la pressione sulle strutture ospedaliere non desta ancora preoccupazione.

Leggero aumento invece delle persone in isolamento domiciliare, in quarantena e asintomatiche o con sintomi tali da poter essere curati a casa: sono in tutto 3.591, 5 più di ieri. I guariti sono invece 283.

Purtroppo continua a essere alto il numero dei morti: 22 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di persone, quasi tutte anziane o molto anziane, decedute tra il 14 gennaio e la giornata di ieri.

Prosegue la campagna di vaccinazione: sono 54.241 le dosi finora somministrate in Liguria, pari al 73% delle dosi consegnate (74.030). Oggi erano in programma 4.225 somministrazioni. Le persone che hanno già completato il ciclo (due dosi) in Liguria sono a oggi 8.825.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.254. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 91 e cioè 3 meno di ieri. Restano 7 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 872. Tre i decessi nella Asl 2 all’ospedale San Paolo, due uomini di 72 e 89 anni e una donna di 83 anni. Sul fronte vaccini 9.106 dosi dal 27 dicembre ad oggi, 1.434 persone hanno completato la seconda dose, mentre i vaccini programmati per oggi sono stati 510.