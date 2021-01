L’associazione “Giovani per la Scienza” e il progetto dei Venerdì Scientifici di Savona continua con la seconda parte della lezione tenuta da Giorgio Crepaldi, socio universitario dell’Associazione. Dopo un’introduzione storica e una spiegazione sul fenomeno della catalisi, avvenuta nella conferenza di venerdì 15, Giorgio esporrà alcuni casi tipici e di rilievo in cui la catalisi viene applicata. Ricordiamo alcune informazioni sul relatore.

Giorgio è nato il 27/04/1996 e attualmente sta terminando gli Studi Magistrali in Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili presso il Politecnico di Torino, dove sta svolgendo la tesi sperimentale sull’utilizzo di catalizzatori sostenibili a base di zeoliti drogate con ferro per applicazioni ambientali volte all’abbattimento di inquinanti organici presso i laboratori del dipartimento DISAT; in particolare è inserito nel gruppo di ricerca CREST (Catalytic Reaction Engineering for Sustainable Technologies).

Foto 3 di 3





Ha conseguito con ottimi voti la Laurea Triennale in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Genova e precedentemente si è diplomato, sempre con ottimi risultati, presso l’Istituto Tecnico di Savona come perito chimico industriale svolgendo stage estivi presso importanti industrie del territorio come Infineum Srl di Vado Ligure. È socio dell’Associazione dal 2010.

La lezione che ha preparato si intitola “La catalisi” e ha lo scopo di fornire le conoscenze basilari di questo argomento, dopo aver introdotto inizialmente una panoramica storica del suo sviluppo e procedendo poi a illustrare la modalità di funzionamento con una breve digressione sul concetto di reazione chimica, questa volta verrà approfondito lo sviluppo scientifico che da questo processo è derivato. Saranno forniti esempi dell’importanza fondamentale che ha nell’economia e l’impatto nella società, con esempi pratici relativi al settore automotive, al controllo degli inquinanti e ai processi di produzione dei principali reagenti chimici.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’Associazione a una delle seguenti mail, così da prenotare la propria presenza e ricevere il link Zoom per connettersi alla conferenza:

– eventi@giovaniperlascienza.it

Inoltre si può visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link sottostante:

http://www.giovaniperlascienza.it/site/