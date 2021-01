Contesta una sanzione dalla polizia locale con la mascherina abbassata: multato una seconda volta

Carcare. Si reca al comando della polizia locale di Carcare per contestare una sanzione per divieto di sosta, peccato che l’uomo non indossasse correttamente la mascherina. Per tale motivo è stato multato un’altra volta.

Ma andiamo per gradi. L’uomo, martedì mattina, innervosito per aver ricevuto il verbale ha approfittato dell’apertura della porta d’ingresso dell’ufficio della municipale dedicato, dopodiché ha iniziato a inveire contro un agente in servizio allo sportello.

Nonostante l’obbligo imposto dalla normativa nazionale e i numerosi cartelli di prescrizione presenti nell’edificio, l’automobilista ha tenuto la mascherina abbassata sul collo, mentre esponeva animatamente le sue ragioni.

Richiamato la prima volta verbalmente, l’uomo ha sistemato una volta la mascherina, per poi riabbassarla dopo pochi minuti, in preda ad un alterco con il personale in servizio. Attirato dai toni polemici ed esagitati della discussione, è intervenuto anche il comandante della polizia locale di Carcare, il quale lo ha invitato nuovamente a indossare la mascherina.

Le parole del comandante però non sono state accolte positivamente dal multato, che, oltre non aver abbassato i toni, non ha rialzato nemmeno la mascherina. A quel punto è scattata l’altra sanzione, per un valore di 400 euro per l’utilizzo scorretto della mascherina.