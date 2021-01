Confagricoltura Liguria, ecco tutte le novità contenute nel decreto Milleproroghe

Provincia. “La settimana scorsa c’è stato l’importante passaggio, che da sempre costituisce ‘corollario’ alla legge di bilancio, ovvero la pubblicazione del cosiddetto ‘Milleproroghe‘. Il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323, del 31 dicembre 2020, introduce una serie di novità contenute nei 23 articoli con un allegato, riguardanti la proroga di termini legislativi”. Lo comunica, in una nota, Confartigianato Liguria.

Le materie trattate nel decreto sono varie: pubblica amministrazione, salute, turismo e attività culturali, agricoltura (art. 10), lavoro, trasporti, misure finanziarie conseguenti alla Brexit, ambiente e settore economico finanziario ed altro ancora.

“Tra le novità di maggiore rilievo per l’agricoltura – spiegano – troviamo la proroga dell’esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia per aiuti di Stato con importi inferiori a 25 mila euro, allo scopo di consentire una più agevole erogazione dei benefici alle imprese, tenuto conto del perdurare della crisi socio-economica dovuta al Covid; la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps; la proroga della revisione obbligatoria delle macchine agricole dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 a partire da quelle immatricolate prima del 10 gennaio 2009; la proroga per il patentino fitosanitario in scadenza fino al 31 dicembre di quest’anno”.

“Come di consueto – fanno sapere da Confartigianato Liguria – l’illustrazione puntuale delle novità, oltre a quelle sopra evidenziate, è fornita dalle aree confederali ed è scaricabile da qui“.