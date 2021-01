Concorso “Mieli di Liguria”, sabato 23 gennaio la premiazione della prima edizione

Liguria. A.L.P.A. Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici organizza, in occasione della Premiazione della prima edizione del Concorso Mieli di Liguria, una giornata dedicata al miele.

Sabato 23 gennaio, dalle 14 webinar di Lucia Piana sulla Qualità del Miele (evento a numero chiuso) Lucia Piana, è una dei massimi esperti internazionali di miele, docente dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, divulgatrice, biologa e melissopalinologa approfondirà: origine, composizione, proprietà fisiche, alimentari, biologiche, difetti di produzione. Definizione e caratterizzazione dei mieli uniflorali; dalle 16:30 diretta streaming sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito dell’associazione.

Interverranno Alessandro Piana, neo-assessore all’Agricoltura della Regione Liguria e vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Formigoni, Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca Gian Luigi Marcazzan, presidente Albo Nazionale Esperti in Analisi Sensoriale del Miele Giuseppe Cefalo, presidente Unaapi, Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani Alessandro Giuliani e Tommaso Di Pilato, progetto alveare inclusivo, percorso sensoriale per non vedenti.

“Il concorso – spiegano gli organizzatori – è stato istituito con la speranza e la convinzione di poter essere strumento per far crescere il settore e migliorare sempre di più la conoscenza e la qualità del miele prodotto in Liguria. Il concorso ha preso il via nell’autunno del 2020 con la raccolta dei campioni degli apicoltori e delle apicoltrici partecipanti, c’è stata poi una lunga fase organizzativa di classificazione e preparazione dei campioni per le analisi di laboratorio e il giudizio organolettico. I problemi legati alla situazione sanitaria hanno impedito la costituzione di un panel in presenza, costringendo i giudici iscritti all’Albo ad assaggi individuali a distanza e alla successiva discussione in videoconferenza e allungando i tempi per le analisi di laboratorio. In seguito l’elaborazione dei risultati del giudizio organolettico e dei dati di analisi hanno portato a decretare i vincitori”.

“Nonostante un’annata apistica deludente e avara di raccolto (l’ennesima di una serie negativa che si protrae orma da un decennio) – concludono – sono stati presentati 101 campioni, miele millefiori e vari monoflora, da tutte le province liguri, Il Concorso Mieli di Liguria è organizzato da: ALPA Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici è riconosciuto da: Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele ha il patrocinio di: Regione Liguria, Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria e il sostegno di: Unaapi, AMi Ambasciatori dei Mieli, the Honey bar, L’Ape in Bottega, Cantine Gambaro, Sapello Solutions, TI.GE Assicurazioni, Chemicals Laif”.