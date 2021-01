Concorso di Eloquenza, il Lions Club Spotorno lancia la sfida agli studenti

Spotorno. Parte la sfida per il concorso di Eloquenza del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, che quest’anno sarà dedicato a Melvin Jones fondatore del Lions Club International.

“Oggi, 13 gennaio, – commenta il responsabile Antonio Rovere – nella ricorrenza del giorno natale di Melvin Jones con qualche dubbio data la situazione pandemica in atto, come messaggio di speranza per la nostra scuola e per i nostri giovani aspiranti eloquenti che non ci hanno mai deluso in tanti anni, provo a lanciare la sfida, annunciando il tema della prossima edizione”.

La frase che sarà al centro della 18° edizione del concorso organizzato dal Lions Club Spotorno e riservato ai giovani degli istituti Superiori della Provincia, è: “La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà” (Adolfo Pérez Esquivel).

Come ogni anno, gli studenti dovranno costruire, senza leggere, in un tempo massimo di 10 minuti un ragionamento che sia convincente e affascini la platea. Gli studenti che supereranno le fasi eliminatorie ( in data e sede da stabilire unitamente alle modalità di effettuazione nel caso persista la situazione di incertezza) si contenderanno “comme d’habitude” il Cicerone d’argento e i premi messi in palio. Il vincitore riceverà un assegno di studio.