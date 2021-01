Commemorazione dell’eccidio di Pian dei Corsi, Anpi: “Mobilitazione dopo i fatti di Cogoleto”

Finale Ligure. Domani, lunedì 1 febbraio, alle 17.00, attraverso il sito del comitato provinciale www.anpisavona.org e le pagine Facebook ANPI Finale Ligure, Radio ANPI Finale Ligure e Radio25.4, si terrà la tradizionbale commemorazione per i partigiani Renzo Barsotti, Renzo Benoli, Ivo Biagi, Camillo Bussolati, Giovanni Dal Monte, Giobatta Isnardi, Davide Noceto, Cesare Risposi, Giuseppe Siri, Pietro Stalla e Franco Varisco trucidati nell’atroce eccidio di Pian dei Corsi nella notte tra l’1 e il 2 febbraio 1945.

“Li ricorderemo perché il loro sacrificio ha ridato al nostro paese la libertà e la democrazia. Lo faremo convintamente anche in risposta ad episodi inqualificabili che dovrebbero farci vergognare per la mancanza di rispetto nei confronti di quei giovani ragazzi che versarono il sangue per la nostra libertà ed in nostro paese umiliato da persone indegne di rappresentarci nelle istituzioni” afferma l’Anpi, con riferimento all’episodio di Cogoleto.

“Saranno in studio con noi i Sindaci di Finale Ligure, Orco Feglino, Calice Ligure, Rialto, le sezioni del territorio finalese ed alcuni parenti dei partigiani che ricorderemo. La sezione ‘Mirco Bruzzi’ di Finale Ligure informa inoltre che si sta adoperando per una grande mobilitazione in seguito a quanto accaduto in Consiglio comunale a Cogoleto”.

“Per questo saremo ancora più convinti e determinati nelle nostre iniziative alle quali invitiamo tutti i cittadini democratici ed antifascisti in questo momento di preoccupanti rigurgiti. Anche partecipando virtualmente ad una commemorazione si può dare un segnale deciso” conclude l’Anpi.

Martedì 2 febbraio, alle ore 12.00, sindaci e rappresentanti di Anpi deporranno una corona di fiori al Cippo di Pian dei Corsi.