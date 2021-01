Cna Savona: “Chiusura ai mezzi pesanti dell’A6, uno scandalo inaccettabile”

Savona. “Il 5 gennaio 2021, dalle ore 16, senza che si registrassero nevicate importanti, è scattato l’ennesimo divieto ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate sull’autostrada A6 Savona – Torino nel tratto Carmagnola – Savona e in entrambi i sensi di marcia. Sappiamo tutti che il grande problema è il traffico intenso che impedisce il regolare sgombero degli spartineve, ma i mezzi in circolazione erano pochissimi. Se la concessionaria non è in grado di garantire il traffico a motrici, forse sarebbe il caso di chiederci se è giusto che continui a gestire l’A6”.

Così Giuseppe Barberis, delegato trasporto merci per Cna Savona, esprime con forza il proprio disappunto sul nuovo blocco alla circolazione autostradale imposto ai tir durante l’allerta neve. Una protesta che si aggiunge a quella espressa dai sindaci del savonese e della stessa Provincia, anche in relazione alle inevitabili ripercussioni sulla viabilità provinciale e statale.

“Motrici fino 24 tonnellate, con pneumatici idonei, non creano problemi e nonostante le rimostranze fatte in molte simili occasioni nelle opportune sedi (Prefetture), le concessionarie continuano imperterrite a fare i loro comodi” aggiunge.

“Non si comprende – aggiunge Matteo Sacchetti, segretario di Cna Savona – il motivo per cui un mezzo munito di catene montate non possa circolare, forse rovina l’asfalto? Siamo stanchi di subire decisioni di comodo ai danni delle imprese di trasporto merci e di venire sistematicamente estromessi da decisioni prese da altri e sostanzialmente molto discutibili” conclude il segretario di Cna Savona.