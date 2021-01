Andora. Andora, città dello sport 365 giorni all’anno, ha inaugurato l’inizio della stagione velica della classe Laser 2021 con due regate nazionali.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 gennaio il Circolo Nautico Andora ha accolto un folto numero di atleti di età compresa tra i 12 e i 60 anni di età, suddivisi nelle classi 4.7, Radial e Standard.

Ancora una volta il campo di regata nel golfo di Andora non ha deluso le aspettative. Le condizioni meteomarine hanno permesso di effettuare cinque prove per le classi Radial e Standard e quattro prove per i 4.7.

Regate tecniche con onda formata e vento rafficato talvolta oltre i venti nodi: il divertimento non è mancato. Al termine delle regate si è svolta la premiazione presso la tensostruttura del Circolo Nautico Andora in presenza del neo presidente della I Zona Maurizio Buscemi e delle autorità cittadine.

Premio speciale all’atleta più giovane Ludovica Silvestro, in ricordo del presidente Pierangelo Morelli che ha sempre creduto nelle classi giovanili per il futuro della vela. “La convinzione è che ci abbia lasciato solo fisicamente: rimane dentro tutto il nostro team il messaggio e la forza per continuare il suo operato, condividendo con tutto il mondo della vela la voglia di vivere insieme tanti, tantissimi altri momenti di gioia confrontandoci sui campi di gara” affermano i dirigenti del Circolo Nautico Andora.

Le classifiche della giornata di sabato:

Le classifiche della giornata di domenica:

