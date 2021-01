“Chi nasce in Liguria è ligure”, si allarga la polemica politica

Liguria. Si è (ovviamente) allargata la polemica intorno alle dichiarazioni del capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai e al successivo botta e risposta tra lui e il presidente della Regione Giovanni Toti intorno alla “cittadinanza ligure” del primo nato del 2021 in Liguria e, di conseguenza allo “ius soli” da applicare a tutti i neonati nella nostra regione.

La senatrice ligure del MoVimento 5 Stelle Elena Botto afferma: “I commenti comparsi sotto un post del presidente della Regione Liguria sulla prima bambina nata in Liguria sono ignobili, di una infinita bassezza e ignoranza. Purtroppo, questo orrido spettacolo non bastava: ad aggiungerci il carico ci ha pensato la politica nella persona del deputato Edoardo Rixi, che ha cavalcato la polemica affermando che quella bambina, nata da mamma nigeriana, non è ligure”.

“Tra l’altro Rixi, mentre da una parte la butta sul ‘prima gli italiani’, dall’altra non dice una parola contro quei commenti razzisti. Quella piccola e i suoi genitori non meritano robaccia del genere in questo giorno così speciale: è nata una bimba, una nuova vita e per questo oggi è un giorno unico e incredibile al di là di qualunque lingua, colore, religione o nazionalità”.

Stefano Galieni, responsabile dell’immigrazione della segreteria nazionale di Rifondazione Comunista, e Jacopo Ricciardi, della segreteria regionale di Rifondazione Comunista Liguria, notano: “Credevamo che l’arrivo del nuovo anno ci potesse portare gradite sorprese. Le dichiarazioni del presidente della Liguria Toti rivolte ai primi neonati della regione, cariche di affetto e prive di discriminazioni ci hanno fatto ben sperare. Si tratta di figlie/i di famiglie di origine straniera la cui nascita dovrebbe rallegrare chiunque. A protestare la paccottiglia xenofoba, capitanata dal capogruppo regionale della Lega secondo cui quei bambini non possono essere definiti ‘liguri'”.

“Vogliamo pensare ad una carenza di intervento notturno delle forze dell’ordine che non hanno avuto modo di impedire l’assembramento di capodanno in casa Lega dove evidentemente l’alcool ha obnubilato le meningi del suddetto capogruppo che forse intendeva rinnovare gli antichi fasti del Papeete che pure non portarono fortuna al Capitano. O più seriamente dovremmo lavorare nell’anno in arrivo, per una riforma della legge sulla cittadinanza che garantisca pari diritti a chi nasce, cresce o é stabilmente residente in Italia. Ci auguriamo che almeno ora le forze democratiche presenti in parlamento mantengano un impegno preso e per paura non ancora mantenuto”.

Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina, aggiunge: “Chi non cambia Mai. E’ il primo giorno dell’anno e il presidente della Liguria Giovanni Toti, dal quale mi separa politicamente una distanza siderale, decide di fare un bel post seppur nella sua semplicità: pubblica l’immagine più bella e dolce che ci possa essere, quella di una mamma con il braccio la sua bambina che è appena venuta al mondo. Passa poco tempo, è sempre il primo giorno dell’anno, e Stefano Mai consigliere regionale leghista della stessa maggioranza di Toti, spinto da non so quale richiamo, si è sentito in dovere di farci arrivare il suo brillante commento, ricordandoci che certi politicanti, un certo modo di far politica, non cambiano mai”.

“Non so cosa possa portare un uomo delle istituzioni ad issare un ‘muro’ pregiudiziale, a ribadire il ‘noi’ e ‘voi’ di fronte ad un neonato come se rappresentasse una minaccia. E’ il primo giorno dell’anno e sono convinto che la stragrande maggioranza dei liguri oggi è lieta di dare il benvenuto a Greta, Morena e Louis, e che in quella tenerissima foto, la prima cosa che ha percepito e notato non è stato il colore della pelle, ma una bellissima immagine di rinascita.”