Ceriale, muore il padre del dott. Marco Bertolotto: Remo aveva 92 anni

Ceriale. È scomparso all’età di 92 anni Remo Bertolotto, padre compianto di Marco, noto primario del Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’Asl2, nonché ex presidente della Provincia e sindaco di Toirano.

La sua grande passione la fotografia, come scrive lo stesso figlio su Facebook in un post a lui dedicato: “A Ceriale è stato per una vita ‘Foto Bertolotto’ ed ha fotografato i passaggi importanti della vita di una moltitudine di persone, dal battesimo ad ogni festività, a testimoniarne l’importanza”.

Lo scorso 8 agosto ha spento le sue ultime 92 candeline, una vita quella di Remo che il figlio Marco racconta abbia “vissuto in pieno, come ha voluto lui”. “Fai buon viaggio papà” conclude il suo saluto.

Nella foto, i festeggiamenti nel 2014 del 60° anniversario di matrimonio in Comune.