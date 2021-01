Celle Ligure. Da qualche giorno sono comparsi alla foce del rio Santa Brigida alcuni massi. Un tentativo di difesa dalla continua erosione del mare in quel tratto di spiaggia, da sempre punto debole e oggetto di ripascimento frequente.

Dopo la devastazione delle ultime mareggiate, si cerca dunque di correre ai ripari con l’obiettivo di creare uno sbarramento con pietre provenienti da una cava per mantenere la spiaggia di San Bastian.

Foto 3 di 3





“Stiamo provando a capire come contrastare l’erosione. Una barriera di massi che difenda questo tratto fragile. Non si può ancora parlare di molo – spiega Giancarlo Tacchino, consigliere comunale che segue questa opera – È una modifica sperimentale, una prova per capire se questa potrà essere una soluzione definitiva al problema che, da sempre, affligge questo tratto di spiaggia”.

“Queste pietre, al termine dei lavori, non saranno più visibili perché saranno posizionate al di sotto del livello del mare dove continueranno la loro funzione”.