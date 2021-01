Celle Ligure piange la scomparsa di Genesio Lagorio

Celle Ligure. È mancato Genesio Lagorio, persona dal carattere mite, sempre incline alla conversazione e dalla battuta pronta. Amico di tanti cellesi, era un piacere incontrarlo: lui, sempre pronto a regalare un sorriso.

Se non lo vedevi per Celle, lo trovavi nel suo orto sopra il paese, alla Costa. Lì trascorreva i suoi pomeriggi. Genesio, sempre pronto a dare una mano.

Propensione verso il prossimo. Figura buona, solare, amata da tutti. Dagli anziani come lui, dai più giovani. Era nato nel 1930. E di cellesi ne aveva visto nascere e crescere tanti.

Una grande passione, quella per la Samp, e qualche trascorso nella vita politica di molti anni fa. In queste ore lo ricordano in molti e, in molti, lo piangono.