Celle Ligure. Torna Covid free la residenza per anziani Nostra Signora di Misericordia di Celle Ligure.

La struttura ha chiuso il 2020 tornando a non avere ospiti affetti dal virus, dopo i casi segnalati nei primi giorni dello scorso novembre.

“Ci siamo lasciati alle spalle un anno durissimo, che ha profondamente segnato ognuno di noi e per questo vogliamo ringraziare sia il personale, sia le famiglie dei nostri ospiti”. E’ questa la soddisfazione espressa dal consiglio di amministrazione.

Nella storica struttura per anziani di via Boagno, in pieno centro paese, è stata ulteriormente elevata la sicurezza con l’installazione, all’ingresso, di un innovativo portale di sanificazione che nebulizza prodotto igienizzante.