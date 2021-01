Carcare, la Guardia di Finanza lascia Cairo e si trasferisce a Villa De Marini

Carcare. La prestigiosa e antica Villa De Marini diventerà la nuova caserma della tenenza della Guardia di Finanza, quasi pronta a trasferirsi dalla storica sede cairese.

Dopo numerosi sopralluoghi e una manifestazione di interesse da parte del comando regionale delle fiamme gialle, sembra ormai certa la futura destinazione dell’immobile di proprietà comunale, che per anni ha ospitato uffici e ambulatori dell’Asl2.

Dal 2016, da quando l’azienda sanitaria ha deciso di lasciare l’edificio per motivi di razionalizzazione dei servizi, il Comune ha valutato quale iter intraprendere per far sì che questa parte del patrimonio non perdesse il suo fascino e la sua attrazione, vista la posizione nel centro del paese e il parco verde che fa da cornice alla struttura. Era stata effettuata una perizia per la sua alienazione, ma il mercato immobiliare in difficoltà ha fatto accantonare l’idea di venderla.

Per questo motivo, la settimana scorsa, la giunta guidata dal sindaco De Vecchi ha deliberato l’avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso gratuito della villa, che potrà essere affidata ad amministrazioni statali per fini istituzionali. Il contratto avrà una durata di vent’anni, e a carico del comodatario saranno le manutenzioni, i necessari adeguamenti e la conservazione.